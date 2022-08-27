Москва
Прогуляться в парке,попить вкусного кофе😎
другое
От пользователя @Makson9493
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Погулять по городу
Москва → Другое
Ищу подружку 💕
Москва → Другое
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Москва → Другое
Пообщаться
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Москва → Другое
Я хочу по болтать , подружиться
Москва → Другое
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Москва → Другое
ищу подружку
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!