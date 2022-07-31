Москва
Прогуляться в парке, запить эту Осень горячим шоколадом!

прогуляться, перекусить

От пользователя @Koroleva

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Nadezhda_Mur
Москва → Другое

Girls 25+ ищу подружек)

маленькое фото пользователя Diana2009
Москва → Другое

Привет ищу лучшего друга

маленькое фото пользователя Anksavi
Москва → Другое

Погулять по району

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Настольные игры ♟️🎲

маленькое фото пользователя Polina12
Москва → Другое

Гулять болтать

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя 2506
Москва → Другое

Общения простое

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя KoLL
Москва → Другое

Киноманы, срочно нужен интересный сериал)

маленькое фото пользователя DianaKi
Москва → Другое

Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!