Москва
Прогуляться в парке выпить кофе

фото пользователя Yevgenyy
прогуляться, перекусить

От пользователя @Yevgenyy

2 участника
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