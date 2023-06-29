прогуляться, перекусить

От пользователя @Yevgenyy

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Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

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