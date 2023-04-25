Москва
Прогуляться в парке Сокольники вечером
прогуляться, перекусить
Люблю гулять в парке Сокольники вечером, если будет компания - буду очень рад.
От пользователя @Mfreaks
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