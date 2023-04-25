Люблю гулять в парке Сокольники вечером, если будет компания - буду очень рад.

От пользователя @Mfreaks

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Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

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