Москва
Прогуляться в парке Сокольники вечером

фото пользователя Mfreaks
прогуляться, перекусить

Люблю гулять в парке Сокольники вечером, если будет компания - буду очень рад.

От пользователя @Mfreaks

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Bebyfox
Москва → Другое

Я хочу просто поговорить, и подружиться

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Сходить в кальянную 🤍

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя Mariai
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Liza_B
Москва → Другое

Прогуляться по Ботаническому саду)

маленькое фото пользователя Diana2009
Москва → Другое

Привет ищу лучшего друга

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя Balavaca
Раменское → Другое

Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!