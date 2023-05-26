Ищу новых друзей для прогулок, сходить на мероприятие вместе, да и просто собрать компанию. оказалось, что когда тебе 29 просто познакомится и подружиться гораздо сложнее стало))

От пользователя @Olesya_Garanina

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Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Ищу друзей для общения онлайн

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

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