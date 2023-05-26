Москва
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

фото пользователя Olesya_Garanina
прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей для прогулок, сходить на мероприятие вместе, да и просто собрать компанию. оказалось, что когда тебе 29 просто познакомится и подружиться гораздо сложнее стало))

От пользователя @Olesya_Garanina

13 участников
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