Москва
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Ищу новых друзей для прогулок, сходить на мероприятие вместе, да и просто собрать компанию. оказалось, что когда тебе 29 просто познакомится и подружиться гораздо сложнее стало))
От пользователя @Olesya_Garanina
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Обо всём на свете🙃
Знакомиться
Ищу подруг🧘🏻♀️
Обсудить историю из жизни
Сходить в кино или в рестик
Ищу друзей для общения онлайн
Простое, легкое общение 🤗
Ищу подругу🥂
Пообщаться
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
пить кофе и фоткаться)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!