Москва
Прогуляться в парке, поболтать

фото пользователя Darya8
прогуляться, перекусить

От пользователя @Darya8

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