Москва
Прогуляться в парке или сходить на выставку

фото пользователя Viktoria14
прогуляться, перекусить

От пользователя @Viktoria14

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