Москва
Прогуляться в парке Горького через Музеон в район Третьяковки.
прогуляться, перекусить
Можно выпить по кофе или зайти в Макдак)
Можно выпить по кофе или зайти в Макдак)
Встреча в районе 19.30 . Могу либо вторник, либо четверг на этой неделе.
От пользователя @Olgaolga
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