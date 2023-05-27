Москва
Прогуляться в парке Горького через Музеон в район Третьяковки.

фото пользователя Olgaolga
прогуляться, перекусить

Можно выпить по кофе или зайти в Макдак)
Встреча в районе 19.30 . Могу либо вторник, либо четверг на этой неделе.

От пользователя @Olgaolga

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