Можно выпить по кофе или зайти в Макдак) Встреча в районе 19.30 . Могу либо вторник, либо четверг на этой неделе.

От пользователя @Olgaolga

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