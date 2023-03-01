прогуляться, перекусить

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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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