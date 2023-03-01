Москва
Прогуляться в парке

прогуляться, перекусить

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дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

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