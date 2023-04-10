Москва
прогуляться в парке

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прогуляться, перекусить

Сходить в Аптекарский огород МГУ метро Проспект Мира

От пользователя @Tonic

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