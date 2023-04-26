Москва
Прогуляться в парке
прогуляться, перекусить
Прогуляться по парку, пофоткаться, возможно покататься на скейте
От пользователя @Milly
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Москва → Другое
Погулять где-нибудь в Москве
Москва → Другое
Я хочу прогуляться в парке
Москва → Другое
Girls 25+ ищу подружек)
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
ищу друга, подругу
Москва → Другое
Прогулки, посещение достопримечательностей
Москва → Другое
Пропала подруга! Ищууууу
Москва → Другое
Погулять по городу
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Друзьяшки найдитесь
Москва → Другое
Просто по душам
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!