От пользователя @Alexfpv_blg

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Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

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