Москва
Прогуляться в парке
прогуляться, перекусить
От пользователя @Ruslanl
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Найти подругу .
Москва → Другое
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Москва → Другое
Хочу создать беседу в тг
Москва → Другое
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Москва → Другое
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Москва → Другое
Вейксерфинг
Москва → Другое
Просто по душам
Москва → Другое
Ищу подругу🤞🏽
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍
Москва → Другое
Крутое времяпровождение
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!