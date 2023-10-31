прогуляться, перекусить

От пользователя @Ruslanl

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Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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