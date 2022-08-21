Москва
Прогуляться в осеннем парке
прогуляться, перекусить
От пользователя @Milana757
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Москва → Другое
Хочу найти друзей
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Погулять на ВДНХ
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
Москва → Другое
Проведём весело время ✌️
Москва → Другое
Настолки вечером
Москва → Другое
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Москва → Другое
Знакомиться
Москва → Другое
Ищу подругу
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!