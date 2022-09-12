Москва
Прогуляться в центре, пофоткать друг друга

фото пользователя Marinalnova
прогуляться, перекусить

Хотелось бы погулять, может быть выпить кофе, сделать фото

От пользователя @Marinalnova

5 участников
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