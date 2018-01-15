прогуляться, перекусить

От пользователя @Sailor

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Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

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