Москва
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
прогуляться, перекусить
От пользователя @RAMENtic
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