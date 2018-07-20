прогуляться, перекусить

От пользователя @q10vlad

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Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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