Москва
Прогуляться ,сходить в кино
прогуляться, перекусить
Ищу друзей ,пообщаться ,прогуляться ,проводить весело время)))
От пользователя @Rina34
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