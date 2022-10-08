прогуляться, перекусить

От пользователя @Edward

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Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Ищу друга по переписке

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