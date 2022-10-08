Москва
Прогуляться , сходить в кино

фото пользователя Edward
прогуляться, перекусить

От пользователя @Edward

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Julia1985
Москва → Другое

Ищу друга по переписке

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя HolyBomjara
Москва → Другое

Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

маленькое фото пользователя AlinaMayak
Москва → Другое

Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Го пить кофе или гулять

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Сходить в парк "Сиреневый сад"

маленькое фото пользователя OLidia
Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

маленькое фото пользователя Annaa.demoreal
Москва → Другое

Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

маленькое фото пользователя wuteshur
Москва → Другое

пообщаемся?🧸

маленькое фото пользователя Rina_Lun
Москва → Другое

Рина, 25 лет., Москва

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!