прогуляться, перекусить

От пользователя @Aliceee

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Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Подружиться, все подробности в анкете

Москва → Другое Гулять и смеяться

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