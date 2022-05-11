Москва
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
прогуляться, перекусить
От пользователя @Aliceee
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