прогуляться, перекусить

От пользователя @YarYar

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

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