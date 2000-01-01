прогуляться, перекусить

От пользователя @Oksana23

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Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

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