Москва
Прогуляться, сделать друг другу фото
прогуляться, перекусить
Познакомимся, посмеёмся, классно проведем время, есть зеркалка)
От пользователя @Manul
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