Москва
Прогуляться, сделать друг другу фото

фото пользователя Manul
прогуляться, перекусить

Познакомимся, посмеёмся, классно проведем время, есть зеркалка)

От пользователя @Manul

2 участника
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