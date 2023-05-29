Познакомимся, посмеёмся, классно проведем время, есть зеркалка)

От пользователя @Manul

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!