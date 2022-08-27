Москва
Прогуляться-прокатиться в Лужниках
прогуляться, перекусить
Пошли кататься на лонгбордах, будет клево
Пошли кататься на лонгбордах, будет клево
Не умеешь - научу👉🏻👈🏻
От пользователя @ViktorV
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