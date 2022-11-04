Москва
Прогуляться, повеселиться)
прогуляться, перекусить
Обсудим бывших козлов, выслушаем друг друга, знатно посмеёмся :)))
Обсудим бывших козлов, выслушаем друг друга, знатно посмеёмся :)))
Пс. Курю, ругаюсь, всё включёно)
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