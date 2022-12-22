Москва
Прогуляться, потусить, найти новых друзей.

фото пользователя Dava
прогуляться, перекусить

Обычный парень, живу в Москве с 9 ти лет. Работаю и учусь.

От пользователя @Dava

1 участник
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