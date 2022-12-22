Москва
Прогуляться, потусить, найти новых друзей.
прогуляться, перекусить
Обычный парень, живу в Москве с 9 ти лет. Работаю и учусь.
От пользователя @Dava
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