прогуляться, перекусить

От пользователя @Via_Dolorosa

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Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

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