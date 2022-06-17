прогуляться, перекусить

От пользователя @Mariai

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Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

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