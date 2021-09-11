прогуляться, перекусить

От пользователя @Ya09

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Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

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