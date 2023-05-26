Москва
Прогуляться, пообщаться, поснимать контент ✨

фото пользователя KristinaSherry
прогуляться, перекусить

Пофоткать друг друга в центре, поснимать видео для рилсов/сторис ☺️

От пользователя @KristinaSherry

2 участника
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