Москва
Прогуляться, пообщаться на разные темы. Все кроме политики 😁

фото пользователя Kirill_dvel
прогуляться, перекусить

Привет. Увлекаюсь йогой, бегом, психологией и в принципе люблю спорт по настроению. Кто составит компанию прогуляться по Москве, пообщаться на разные темы😁

От пользователя @Kirill_dvel

3 участника
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