Привет. Увлекаюсь йогой, бегом, психологией и в принципе люблю спорт по настроению. Кто составит компанию прогуляться по Москве, пообщаться на разные темы😁

От пользователя @Kirill_dvel

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Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

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