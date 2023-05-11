Москва
Прогуляться, пообщаться на разные темы. Все кроме политики 😁
Привет. Увлекаюсь йогой, бегом, психологией и в принципе люблю спорт по настроению. Кто составит компанию прогуляться по Москве, пообщаться на разные темы😁
От пользователя @Kirill_dvel
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Поболтать в телеге)
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть
Прогуляться
Пенная вечеринка + кино под открытым небом
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!