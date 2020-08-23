прогуляться, перекусить

От пользователя @Katerina2211

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Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

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