Можно пересечься в Москве

От пользователя @ARTEMM

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Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

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