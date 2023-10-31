Москва
Прогуляться, пофоткаться, попить кофе, поболтать

фото пользователя diyanem
прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке, попить кофе, перекусить, у меня есть беззеркалка, можем пофоткаться)

От пользователя @diyanem

4 участника
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