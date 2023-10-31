Прогуляться в парке, попить кофе, перекусить, у меня есть беззеркалка, можем пофоткаться)

От пользователя @diyanem

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Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

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