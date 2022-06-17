Москва
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Sveety
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