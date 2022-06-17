прогуляться, перекусить

От пользователя @Sveety

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Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

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