прогуляться, перекусить

От пользователя @Llera

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Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

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