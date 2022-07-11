Москва
Прогуляться , побеседовать , куда-либо сходить
другое
Со временем очень сложно найти хороших людей , единомышленников и просто приятных людей для общения
От пользователя @Lesya.aaaaaaa
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поболтать, обсудить что угодно
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Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
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