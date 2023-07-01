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Москва
прогуляться по центру, поболтать

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прогуляться, перекусить
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маленькое фото пользователя R12l

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Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя dima10

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Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Annaa.demoreal

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя anas.tasia

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найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя MyWay

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маленькое фото пользователя Anastasia93_0900

Москва → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Откликнулось 26 участников

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