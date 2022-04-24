Москва
Прогуляться по тимирязевскому парку

фото пользователя Kaiafas
прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться по парку с чаем/квасом/пивом.

От пользователя @Kaiafas

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