Москва
Прогуляться по тимирязевскому парку
прогуляться, перекусить
Предлагаю прогуляться по парку с чаем/квасом/пивом.
От пользователя @Kaiafas
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