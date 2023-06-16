прогуляться, перекусить

От пользователя @Nikita11975

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Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

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