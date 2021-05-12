прогуляться, перекусить

От пользователя @Mor_arti

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!