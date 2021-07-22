прогуляться, перекусить

От пользователя @Dima_Dima

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Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

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