Прогуляться по парку и пообщаться на любые темы

От пользователя @AngelinaZelikova

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Хочешь найти новых друзей в городе Курск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Курск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!