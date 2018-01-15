Москва
Прогуляться по музеону
прогуляться, перекусить
Выпить кофе , пообщаться , покормить белок ) сходить в Гэс
От пользователя @Toma
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