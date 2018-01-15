Москва
Прогуляться по музеону

фото пользователя Toma
прогуляться, перекусить

Выпить кофе , пообщаться , покормить белок ) сходить в Гэс

От пользователя @Toma

6 участников
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