От пользователя @Toma

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Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Все начинается с малого

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