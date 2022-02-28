прогуляться, перекусить

От пользователя @Llera

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Вступай в семью❤️

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое прогуляться по мск)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!