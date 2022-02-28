Москва
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Llera
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Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
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