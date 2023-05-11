прогуляться, перекусить

От пользователя @Kirill_dvel

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

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