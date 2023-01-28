Москва
Прогуляться по Москве в хорошей компании

фото пользователя goshanto
прогуляться, перекусить

Ищу компанию, чтобы сделать это лето еще интереснее и круче

Можем просто гулять, а можем пойти на выставку, перекусить, погулять и пойти тусоваться)

От пользователя @goshanto

6 участников
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