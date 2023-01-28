Ищу компанию, чтобы сделать это лето еще интереснее и круче Можем просто гулять, а можем пойти на выставку, перекусить, погулять и пойти тусоваться)

От пользователя @goshanto

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Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

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