Москва
Прогуляться по Москве, познакомиться/пообщаться
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nekit
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Москва → Другое
прогуляться по мск)
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Москва → Другое
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
Москва → Другое
Пообщаться
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Сходить на Cinema Orchestra Medley
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!