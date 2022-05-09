Москва
прогуляться по Москве и отлично провести время
прогуляться, перекусить
Предварительно неплохо бы было пообщаться онлайн🤓 Место не так важно, как человек, с которым ты собрался в путь)
От пользователя @ksu_ksu
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